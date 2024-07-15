المقاومة في لبنان تستهدف "الراهب" بالصواريخ الموجّهة.. وتجمعاً للاحتلال في "برانيت"

وطن: نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، عدداً من العمليات عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وآخرها، استهدافه اليوم الإثنين، موقع السماقة في تلال ‏كفر شوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

كما استهدف مجاهدوها التجهيزات التجسسية في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة، مؤكّدين إصابتها مباشرةً ما أدى إلى تدميرها.‏

كذلك، أعلنت المقاومة استهداف تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط ثكنة "برانيت" بالأسلحة ‏الصاروخية، مؤكّدين إصابته إصابةً مباشرة.‏

وقالت المقاوقة أنّ عملياتها جائت في إطار دعمها للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام عبرية بسماع دوي انفجار ضخم في "كريات شمونة" وإصبع الجليل عند الحدود اللبنانية.

وأشارت إلى أنّ صفارات الإنذار دوّت في "كريات شمونة" ومحيطها شمالي فلسطين المحتلة.



بالتوازي، تتواصل اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، حيث استهدف القصف المدفعي المُعادي أطراف بلدة كفر حمام في الجنوب.

وبالطائرات المسيّرة، استهدف الاحتلال بلدة مروحين في الجنوب، كما استهدف قرية ميس الجبل بالطائرات الحربية.

وذكر مصادر في الجنوب، أنّ طائرات الاحتلال خرقت جدار الصوت فوق عدد من القرى اللبنانية.

وفي السياق، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، بأنّ جيش الاحتلال الذي أنهكته الحرب في قطاع غزّة، بات ينظر بحذرٍ إلى الحرب في الجبهة الشمالية مع حزب الله.

وقالت الصحيفة إنّ القادة "الإسرائيليين" يقولون إنّهم "لا يريدون حرباً في لبنان، لكنّهم مستعدون لأيّ سيناريو"، ولكنّهم الآن وبعد أنّ تمّ استنزاف مواردهم في الحرب ضد قطاع غزّة، فإنّ الجنود "منهكون وغير مستعدون لجبهة جديدة في الشمال".

كما لفتت إلى أنّ "إسرائيل" ستواجه من لبنان "عدواً أكبر حجماً وأفضل تسليحاً وأكثر احترافية من حماس في قطاع غزّة".



المصدر: الميادين