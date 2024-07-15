بالأرقب والطيران المسير.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مواقع حيوية للاحتلال

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم، في بيان لها، عن استهدافها أم الرشراش المحتلة وميناء حيفا المحتل، بالطيران المسير، وصاروخ الأرقب "كروز مطور".

وكانت كتائب حزب الله العراق، قد أكّدت بعد مجزرة مواصي خان يونس، أنّ الاحتلال "لا يفقه غير لغة السلاح، ما يستدعي رفع وتيرة العمليات لمحور المقاومة ضد هذا الاحتلال".

وأضافت كتائب حزب الله، أنّ "الولايات المتحددة تشارك في قتل الشعب الفلسطيني بدعمها للصهاينة، وتزويدهم بآلاف الأطنان من القنابل لارتكاب المجازر".



كما أعلنت المقاومة في العراق، يوم الأربعاء الفائت، استهداف مجاهديها بالمسيرات محطة "أوروت رابين" لتوليد الطاقة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال بيانٌ للمقاومة إنّ الاستهداف يأتي استمراراً في نهج مقاومة الاحتلال، و"نصرةً لأهالي قطاع غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين، من أطفال ونساء وشيوخ".

وأشار البيان إلى أن "المقاومة مستمرة في دكّ معاقل الأعداء حتى وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزّة".



المصدر: الميادين