80 شهيدا بمجازر جديدة للاحتلال والمقاومة تكبده خسائر

وطن: أحصت وزارة الصحة في قطاع غزة 3 مجازر نفذتها قوات الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 80 فلسطينيا، وإصابة 216 آخرين، وجاء ذلك في ظل تواصل الغارات "الإسرائيلية" على مواقع مختلفة من القطاع، وعمليات للمقاومة كبّدت قوات الاحتلال مزيدا من الخسائر.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد ضحايا الحرب على القطاع، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 38 ألفا و664 شهيدا، و89 ألفا و97 مصابا.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلا لعائلة المناعمة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت المصادر ذاتها إن 3 فلسطينيين استشهدوا في قصف جوي استهدف شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما استشهد 3 أشخاص بينهم طفل إثر قصف للاحتلال استهدف منزلا في شارع السلام بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن القصف أدى أيضا إلى وقوع عدد من المصابين، وتم نقل جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

أما في رفح، فأفادت مصادر محلية، باستشهاد شخصين في قصف للاحتلال استهدف حي الزهور شمالي المدينة. واستهدفت آليات الاحتلال المتمركزة في محور فيلادلفيا الأحياء الغربية لرفح وحيي السلطان والسعودي على وجه التحديد. كما حلّقت مروحيات الاحتلال على ارتفاع منخفض قبالة سواحل رفح وقصفت بالصواريخ والأسلحة الرشاشة مناطق غربي المدينة.

وفي مدينة غزة، أفادت مصادر محلية باستشهاد شاب من عائلة الحلو في قصف مدفعي لجيش الاحتلال، وأشار إلى أن كل المناطق التي تقع في محور نتساريم تتعرض للقصف وإطلاق النار، ولا سيما حي الزيتون ودوار الكويت من قبل آليات الاحتلال المتمركزة عند السياج الحدودي.

وقالت، إن قصفا للاحتلال ستهدف مدرسة صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بحي الرمال وسط مدينة غزة، أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين.

عمليات المقاومة

من جانب آخر، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– قتل وإصابة أفراد قوة تابعة لجيش الاحتلال باستهدافهم بقذيفة "تي بي جي" داخل شقة سكنية عند مفترق عوض الله وسط مخيم يبنا جنوب مدينة رفح.

كما أعلنت السرايا قتلها وجرحها جنودا من جيش الاحتلال في محور القتال نفسه إثر قصفهم بقذائف الهاون، وقالت السرايا إن مروحيات هبطت قرب المكان المستهدف لإجلاء القتلى والجرحى.

وكانت سرايا القدس أعلنت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات جيش الاحتلال وسط مخيم يبنا.

وفي جنوب مدينة غزة، أعلنت سرايا القدس قصفها بقذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات جيش الاحتلال على خط الإمداد في محور نتساريم، جنوب مدينة غزة.

بدورها، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها أوقع قوة تابعة للاحتلال بين قتيل وجريح في تل الهوى بتفجير صاروخ من مخلفات قوات الاحتلال في دبابتي ميركافا.

كما أعلنت كتائب القسام عن قتلها وجرحها أفراد قوة تابعة للاحتلال خاصة حاولت التسلل مُتخفية داخل شاحنة مساعدات.

وأوضحت القسام أن مقاتليها كانوا قد رصدوا قوة تابعة للاحتلال ثم اشتبكوا معها من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقذائف المضادة للأفراد في منزل عند مفترق المشروع شرقي مدينة رفح.

المصدر : الجزيرة