المفوض العام لـ"أونروا" لازاريني: تحول مقر "الأونروا" الرئيسي في غزة إلى ساحة حرب "أمر مروع"

وطن: وصف مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، تحول مقر الوكالة الرئيسي في قطاع غزة إلى ساحة معركة وتسويته بالأرض بـ"المروع".

جاء ذلك في منشور على حساب لازاريني عبر منصة "إكس"، مرفقاً معه صورا تظهر الدمار الذي لحق بمقر الوكالة جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة.

واعتبر لازاريني "تحول مقر الوكالة الرئيسي بقطاع غزة إلى ساحة معركة وتسويته بالأرض حلقة جديدة من التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي"، واصفاً ذلك بـ"المروع"، وشدد على "ضرورة حماية مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات".



