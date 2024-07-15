لبيد: نتنياهو جبان وكل جندي في غزة مهدد أكثر منه

وطن: انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الاثنين، مناقشة الحكومة لمدة ساعتين ما تراه تحريضا ضد رئيسها بنيامين نتنياهو، واعتبر أنه جبان وكل جندي يقاتل في قطاع غزة مهدد أكثر منه.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا على غزة أسفرت عن نحو 128 ألف شهيد وجريح ، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

وفي إشارة إلى اجتماع الحكومة الأحد، قال لبيد، عبر منصة “إكس”: “ساعتان من النقاش في الحكومة حول (الادعاءات بشأن) التحريض ضده (نتنياهو)”.

ومستنكرا، تابع: “لا يوجد نقاش لمدة ساعتين حول قتلى كيبوتس (مستوطنة) بئيري في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا نقاش لساعتين حول افتتاح العام الدراسي في الشمال (الحدود مع لبنان) في الأول من سبتمبر/ أيلول”.

وتساءل لبيد: “هل مجرد التحريض ضده (نتنياهو) يستحق ساعتين من النقاش؟ هل هذا هو الشيء الوحيد الذي يهم؟”.

وشدد على أن “نتنياهو ليس ضحية، إنه متذمر وجبان، وكل جندي في غزة مهدد أكثر منه، وكل جندي في الجيش بجنين (شمال الضفة الغربية) في خطر أكبر منه”.

واستطرد: “الرجل (نتنياهو) وهو آلة تحريض تسيطر ببطء على الجميع، يشكو من أن وسائل الإعلام في إسرائيل تحرض ضده”.