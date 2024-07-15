الأكاديمية في الجامعة العربية الأمريكية الدكتورة عريقات تشارك في مؤتمر إقليمي بعنوان "مستقبل غزة: الحكم وإعادة البناء"

وطن: شاركت الأكاديمية في الجامعة العربية الأمريكية الدكتورة دلال عريقات في مؤتمر الحوار الإقليمي بعنوان "مستقبل غزة: الحكم وإعادة البناء"، والمنظم من قبل مؤسسة الدراسات السياسية الدولية الإيطالية، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية كونراد اديناور، ومركز الإمارات للسياسات، بالشراكة مع مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية.

وجاءت مشاركة الدكتورة عريقات كمتحدث رئيسي في الجلسة الثانية للمؤتمر، والتي تناولت ملف حكم غزة والإصلاح والوحدة كمرحلة انتقالية لما بعد الحرب، كما شارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين من أهم مراكز الفكر والدراسات العالمية والاقليمية بالإضافة الى خبراء من السعودية، الإمارات، الكويت، لبنان، العراق، فلسطين، مصر,، الأردن، بريطانيا، أمريكا، إيطاليا، المانيا، فرنسا واليونان.



مع الإشارة إلى أن المؤتمر الإقليمي المغلق هو تحضيري لمؤتمر Rome Med العالمي الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما نهاية العام.