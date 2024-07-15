د.حسن العاصي يكتب لوطن .. ما الذي يجعل الحاكم مستبداً؟

إن التغيير الأكثر أهمية في مفهوم الاستبداد من العالم القديم إلى العالم الحديث يكمن في دور الشعب في ظل الطاغية. في العصور القديمة، كان الطغاة يتمتعون بالشعبية، لأن الناس كانوا ينظرون إليهم على أنهم يدعمون مصالحهم. غالباً ما كان الطغاة يتخذون إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفقراء؛ وكانت الطبقة الأرستقراطية (التي كتبت التاريخ) هي التي كانت تميل إلى معارضة الطغيان، لأن الطغيان بتجاوزه للدستور يهدد امتيازاتهم التقليدية. ولكن مع ترسيخ الحكم المطلق في الإمبراطورية الرومانية، تغيرت شروط النقاش، مع التركيز على مسألة متى أصبحت السلطة الملكية مستبدة بطبيعتها. ومن هنا تنبع فكرة الاستبداد بمعناه الحديث: وهو الوضع الذي ترجح فيه قوة الحاكم على سلطة المحكومين. وهذا التعريف يسمح حتى بتسمية الحكومة التمثيلية بالاستبداد.

كلمة "طاغية" تحمل في طياتها دلالة سلبية. الطاغية هو الحاكم الذي توجد سلطته المطلقة خارج القانون. لذلك، لا يُطلب من الطاغية أبداً تقديم تفسير لأفعاله، سواء كانت جيدة أو سيئة، لمواطنيه. كتب الفيلسوف الإنجليزي "جون لوك" John Locke في القرن السابع عشر في مقالته عن الحكومة المدنية: "الاستبداد هو ممارسة السلطة خارج نطاق الحق. حيثما ينتهي القانون، يبدأ الاستبداد".

ولكن، حتى لو لم يكن هناك تعريف بسيط للطاغية، فقد كان هناك حكام كلاسيكيون، لفترة طويلة أو قصيرة من الزمن، سيطروا على الدولة وكان لديهم القدرة على فعل ما يريدون - تأسيس المدن، نقل السكان، شن الحروب، إنشاء مواطنين جدد، أو بناء الآثار، أو جمع الأموال. كان لدى هؤلاء الحكام بعض السمات الأساسية المشتركة. لقد كانوا الحكام الوحيدين الذين يتمتعون بسلطة مباشرة وشخصية على الدولة، وغير مقيدين بالمؤسسات السياسية. ولم تكن قوتهم تعتمد على حقهم في الحكم، بل على قدرتهم على القيادة والاحتفاظ بالسيطرة. كان جميع الطغاة يهدفون إلى تسليم السلطة داخل أسرهم، وقد نجح بعضهم في تأسيس حكم يدوم لأجيال عديدة.

في الكلاسيكيات

يعتبر الاستبداد موضوعاً مثيراً، وأحد الأفكار الهامة في الفكر الغربي. تحتوي الكلاسيكيات الاجتماعية على طيف واسع من الإشارات إلى الاستبداد وأسبابه وآثاره، وأساليبه، وممارسيه، وبدائله. ينظرون إلى الاستبداد من وجهات نظر تاريخية، ودينية، وأخلاقية، وسياسية، وخيالية. إذا كان هناك أي نقطة في النظرية السياسية لا جدال فيها، فيبدو أن الطغيان هو أسوأ فساد للحكومة – أنه سوء استخدام شرير للسلطة وإساءة عنيفة للبشر الذين يخضعون لها. في حين أن هذا قد يمثل موقف متفق عليه بين الكلاسيكيات، فهو ليس بالإجماع - فقد اختلف الفيلسوف الإنجليزي "توماس هوبز" Thomas Hobbes مدعياً أنه لا يوجد تمييز موضوعي مثل كونك شريراً أو فاضلاً بين الملوك. إن أولئك الذين يشعرون بالاستياء من النظام الملكي يسمونه طغياناً وأولئك الذين يشعرون بالاستياء من الأرستقراطية، يسمونها "الأوليغارشية" Oligarchyأي حكم الأقلية، وكذلك أولئك الذين يجدون أنفسهم حزينين في ظل الديمقراطية، يسمونها فوضى.

الطغاة

كان الدكتاتوريون الشموليون والفاشيون الذين وصلوا إلى السلطة خلال النصف الأول من القرن العشرين مثل "أدولف هتلر" Adolf Hitler في ألمانيا النازية و"جوزيف ستالين" Joseph Stalin في الاتحاد السوفيتي، مختلفين بشكل كبير عن الحكام المستبدين في أمريكا اللاتينية في مرحلة ما بعد الاستعمار. كان هؤلاء الدكتاتوريون المعاصرون يميلون إلى أن يكونوا أفراداً يتمتعون بشخصية كاريزمية يحشدون الناس لدعم أيديولوجية حزب سياسي واحد مثل الأحزاب النازية أو الشيوعية. وباستخدام الخوف والدعاية لخنق المعارضة العامة، سخروا التكنولوجيا الحديثة لتوجيه اقتصاد بلادهم نحو بناء قوات عسكرية متزايدة القوة.

بعد الحرب العالمية الثانية، سقطت الحكومات الضعيفة في العديد من بلدان أوروبا الشرقية وآسيا وأفريقيا في أيدي دكتاتوريين شيوعيين على النمط السوفييتي. وقد تظاهر بعض هؤلاء الدكتاتوريين بأنهم رؤساء أو وزراء "منتخبون" على عجل، والذين أسسوا حكم الحزب الواحد الاستبدادي من خلال قمع كل أشكال المعارضة. واستخدم آخرون القوة الغاشمة ببساطة لتأسيس دكتاتوريات عسكرية. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي نفسه في عام 1991، سقطت معظم هذه الديكتاتوريات الشيوعية بحلول نهاية القرن العشرين.

الموقف من السلطة

كان الاستبداد ظاهرة عالمية تقريباً في الدول الأكثر أهمية في اليونان خلال العصر القديم (٧٠٠-٤٨٠ قبل الميلاد). كان الطغاة حكاماً منفردين أو مستبدين أو دكتاتوريين، لكن العنوان لم يحمل الدلالة البغيضة للاستخدام الحديث. تم العثور على الطغاة في "البيلوبونيز" Peloponnese و"أثينا" Athens و"جزر بحر إيجه" Aegean Islands و"إيونيا" Ionia و"صقلية" Sicily. إن وجهة النظر القديمة التي تزعم أن الطغاة وصلوا إلى السلطة كأبطال لطبقة تصنيعية وتجارية جديدة، فقدت صلاحيتها في ضوء الأبحاث الحديثة. وهناك موقف آخر، وهو أنه مع اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فقد انحاز الطغاة إلى جانب الفقراء الساخطين ووعدوا بتحسين ظروفهم. لقد وصل الطغاة إلى السلطة بدعم من المشاعات، ولكن لسبب مختلف. لقد تولوا السلطة لأن العائلات الأرستقراطية الحاكمة أثبتت عدم قدرتها على الحفاظ على القانون والنظام. كان النبلاء الأكثر قوة منخرطين في صراعات مستمرة مع بعضهم البعض للسيطرة على الحكومة، متجاهلين احتياجات مواطنيهم. ومع عجز هذه الأنظمة عن الحفاظ على النظام داخل صفوفها، فقد جعلت مجتمعاتها قريبة من الانهيار الداخلي. ومن الأمثلة الصارخة على الاقتتال الداخلي محاولة الانقلاب التي جرت في أثينا في أواخر القرن السابع على يد "سيلون" Cylon، وهو نبيل ومنتصر أولمبي. تم إحباط المحاولة من قبل الحكومة الأرستقراطية التي كانت في السلطة، وأعدم سايلون دون محاكمة.

وقد أثار ذلك إثارة عدم الشرعية، الذي كان أيضاً تدنيساً للمقدسات، المطالبة بقوانين إعلانية تحدد الأفعال التي تعتبر جرائم وتحدد العقوبة المناسبة لكل منها. وفي أثينا أصدر رجل يدعى "دراكو"Draco قانوناً بشأن جرائم القتل بعد وقت قصير من ثورة سيلون الفاشلة. وظهر المشرعون في ولايات أخرى أيضاً، وتم نشر مدونات قوانينهم لجعلها معروفة للجميع، وبالتالي القضاء على التفسير التعسفي. باختصار، دخلت اليونان عصر تدوين القوانين وإنشاء الأعراف الاجتماعية، بنفس الطريقة التي بدأت بها العملات المعدنية في تحديد قيمة الأشياء. شكلت هذه العمليات اتجاهاً أساسياً في العصر القديم.

بروتوكول الاستبداد

دليل تعزيز السلطة الخاصة بالزعماء المنتخبين. سبع خطوات لتصبح دكتاتورا.

1ـ توسيع قاعدة السلطة من خلال المحسوبية والفساد. وهذا ليس مجرد تكتيك معتمد في دول العالم الثالث فقط. إن فضائح مثل "بريدجيت" Bridgegate، و"كورياجيت" Koreagate ، و"مونيكاجيت" Monicagate، و"وترجيت" Watergate تثبت أن الأقوياء سوف يجدون دائماً طرقاً لإساءة استخدام امتيازاتهم. لكن تميل قابلية الفساد في الغرب إلى العمل على المدى القصير فقط. الدرس المستفاد: تأكد الطاغية من إحاطة نفسه بأقاربه المخلصين الذين يمكن الوثوق بهم للقيام بما هو الأفضل له ولعائلته.

2ـ التحريض على احتكار استخدام القوة لكبح الاحتجاجات الشعبية. لا يمكن للحكام المستبدين البقاء لفترة طويلة دون نزع سلاح الشعب وتقويض المؤسسة العسكرية. كان الحكام المستبدون السابقون، مثل "برويز مشرف" Pervez Musharraf في باكستان، و"موبوتو سيسي سيكو"Mobutu Sese Seko في الكونغو، و"عيدي أمين في أوغندا"Idi Amin من ضباط الجيش ذوي الرتب العالية الذين اختاروا الجيش من أجل الإطاحة بالديمقراطيات لصالح الديكتاتوريات. ومع ذلك، فإن الديمقراطيات ليست دائماً أكثر شعبية من الدكتاتوريات. في الواقع، يفضل بعض الناس الديكتاتوريات إذا كان البديل هو الفوضى. وهذا ما يفسر الحنين إلى حكام مثل "ستالين" Stalin و"ماو" Mao ، الذين كانوا قتلة جماعيين ولكنهم وفروا النظام الاجتماعي. قال أحد المسؤولين المتقاعدين من ذوي الرتب المتوسطة في بكين لصحيفة "آسيا تايمز" Asia Times: "كنت أكسب أقل من 100 يوان شهرياً في زمن ماو. بالكاد أستطيع الادخار كل شهر، لكنني لم أقلق أبداً بشأن أي شيء. وكانت وحدة العمل الخاصة بي تعتني بكل شيء بالنسبة لي: الإسكان والرعاية الطبية وتعليم أطفالي، على الرغم من عدم وجود كماليات... الآن أتلقى 3000 يوان كمعاش تقاعدي شهري، لكن يجب أن أحسب كل قرش - كل شيء باهظ الثمن ولن يعتني بي أحد الآن إذا مرضت."

في الواقع، عندما يُتاح للناس الاختيار في إحدى التجارب، فإنهم سوف يهجرون مجموعة غير منظمة (أشبه بمجتمع يقبل كل شيء) ويسعون إلى الحصول على نظام "نظام عقابي"، يتمتع بسلطة تحديد الغشاشين وتوبيخهم. ويمكن رؤية هذه الفوضى في قبائل الصيد وجمع الثمار أيضاً. وعندما زار علماء الأنثروبولوجيا قبيلة في "غينيا الجديدة" New Guinea ، وجدوا أن ثلث الذكور عانوا من موت عنيف. والدرس المستفاد من ذلك هو أن أي دكتاتور طموح يستعيد النظام، حتى من خلال الإكراه، من المرجح أن ينال امتنان شعبه.

3ـ كسب النعمة من خلال توفير المنافع العامة بكفاءة وسخاء. لقد مارس "لي كوان يو" Lee Kuan Yew، رئيس وزراء سنغافورة، الديكتاتورية الخيرية لمدة 31 عاماً. كان لي يعتقد أن الناس العاديين لا يمكن أن يعهدوا بالسلطة لأنها قد تفسدهم، وأن الاقتصاد هو قوة الاستقرار الرئيسية في المجتمع. وتحقيقاً لهذه الغاية، قام فعلياً بالقضاء على كل المعارضة باستخدام سلطاته الدستورية لاحتجاز المشتبه بهم دون محاكمة لمدة عامين دون حق الاستئناف. ولتنفيذ سياساته الاقتصادية، سمح لي بحزب سياسي واحد فقط، وصحيفة واحدة، وحركة نقابية واحدة، ولغة واحدة.

اجتماعياً، شجع لي الناس على الحفاظ على نظام الأسرة، وتأديب أطفالهم، وأن يكونوا أكثر لطفاً، وتجنب المواد الإباحية. وبالإضافة إلى إنشاء خدمة مواعدة حكومية للخريجين غير المتزوجين، حث الناس على التركيز بشكل أفضل على المراحيض العامة وفرض غرامات باهظة على رمي النفايات. لقد تسامح السنغافوريون مع هذه القيود المفروضة على حريتهم لأنهم كانوا يقدرون أمنهم الاقتصادي أكثر. وفيما يتعلق بهذه النقطة، لم يخيب لي الآمال، حيث حول سنغافورة إلى واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد. الدرس المستفاد: استعادة الاقتصاد وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تخلق الكثير من فرص العمل؛ سوف يعزز قاعدة قوة الطاغية.

4ـ التخلص من الأعداء السياسيين. أو بطريقة أكثر ذكاءً، احتضانهم على أمل أن يؤدي عناق الدب إلى تحييدهم. لقد تخلى دكتاتور زيمبابوي السابق "موغابي" Mugabe عن الممارسة التي لا تحظى بشعبية والمتمثلة في قتل خصومه السياسيين، وقام بدلا من ذلك برشوتهم، من خلال مناصب سياسية، مقابل دعمهم. عيدي أمين، الذي وصل إلى السلطة في أوغندا بعد انقلاب عسكري، تمسك بالطريق القاتل: فخلال السنوات الثماني التي قضاها في السلطة، تشير التقديرات إلى أنه قتل ما بين 80 ألف إلى 300 ألف شخص. وكان من بين ضحاياه وزراء وشخصيات قضائية ومصرفيون ومثقفون وصحفيون ورئيس وزراء سابق. أي بمعدل تنفيذ 27 عملية إعدام يومياً. الدرس المستفاد: يُبقِي الطاغية الأعداء السياسيين قريبين منه.

5ـ إنشاء وهزيمة عدو مشترك. من خلال مواجهة ألمانيا النازية، نجح "تشرشل" Churchill، و"ديجول" de Gaulle، و"روزفلت" Roosevelt، و"ستالين" Stalin في تعزيز سمعتهم كقادة عظماء. كان أمراء الحرب الأسطوريون مثل "الإسكندر الأكبر" Alexander the Great و"جنكيز خان" Genghis Khan و"نابليون" Napoleon عباقرة عسكريين قاموا بتوسيع أراضي بلدانهم من خلال غزو جيرانهم. تتغذى الدكتاتوريات على الحروب وغيرها من العوامل الخارجية مثل التهديدات، لأن هذه التهديدات تبرر وجودها، فالعمل العسكري السريع يتطلب هيكلاً مركزياً للقيادة والسيطرة.

شارك أكثر من نصف حكام القرن العشرين في معارك في مرحلة ما خلال فترة حكمهم، إما كمعتدين أو كمدافعين. وترتفع النسبة بين الديكتاتوريين إلى 88%. يجد الحكام الديمقراطيون أن تبني هذا التكتيك أكثر صعوبة لأن معظم الحروب لا تحظى بشعبية لدى الناخبين. ولجذب الدعم، يجب أن يُنظر إلى الحاكم على أنه مدافع، وليس داعية للحرب. تلقت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة "مارغريت تاتشر" Margaret Thatcher دفعة محظوظة لشعبيتها بعد أن غزت الأرجنتين، الدولة القزمة عسكريا في جزر "فوكلاند" Falklandالمملوكة لبريطانيا؛ انتصرت على أعدائها الأرجنتينيين. ولم يكن رئيس وزراء بريطاني سابق آخر، هو "توني بلير"، Tony Blair محظوظا إلى هذا الحد. ورغم أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر ساهمت كثيراً في تعزيز حكومته، فإن قراره بمهاجمة العراق (ظاهرياً للدفاع عن بريطانيا من هجوم صاروخي بعيد المدى) لوث إرثه السياسي. الدرس المستفاد: يبدأ الطغاة الحروب عندما يصبح موقعهم كقادة غير آمن. ومن المؤكد أن وجود جنرالات في المناصب السياسية العليا سيساعدهم بالتأكيد.

6ـ قيام الطاغية بتجميع القوة من خلال التلاعب بقلوب وعقول المواطنين. إن أحد الإجراءات الأولى التي يتخذها أي دكتاتور طموح لابد أن يكون التحكم في التدفق الحر للمعلومات، لأنه يسد قناة محتملة للنقد. يحولون الإعلام إلى آلة دعاية لنظامهم كما فعل هتلر ويفعل الكثير غيره الآن. وقام زعماء آخرون، مثل المجلس العسكري الحاكم في "ميانمار" Myanmar، بإغلاق وسائل الإعلام بشكل كامل. إن الزعماء المنتخبين ديمقراطياً أكثر تحفظاً إلى حد ما، ولكن إذا امتلكوا القدر الكافي من السلطات، فبوسعهم أن يتلاعبوا بالانتخابات أو التخلص من الصحافيين المتطفلين مثل روسيا في عهد "فلاديمير بوتن" Vladimir Putin، أو إذا لم يكن المال عائقاً، فإنهم يستطيعون بناء إمبراطورية إعلامية خاصة بهم.

كان رئيس الوزراء الإيطالي السابق "سيلفيو برلسكوني" Silvio Berlusconi يمتلك ما يقرب من نصف وسائل الإعلام الإيطالية، بما في ذلك قنوات التلفزيون الوطنية ومحطات الإذاعة والصحف والمجلات. ومن غير المستغرب أن تعمل هذه المنافذ الإعلامية على إدارة صورة برلسكوني العامة بعناية وحمايته من الانتقادات. يجب على الدكتاتوريين الطامحين أن يلاحظوا أن تكميم وسائل الإعلام هو الأكثر فعالية في مجتمع منظم: فقد وجد استطلاع للرأي أجري عام 2017 شمل أكثر من 11 ألف شخص في 14 دولة، نيابة عن هيئة الإذاعة البريطانية، أن 40 % من المشاركين عبر البلدان من الهند إلى فنلندا يعتقدون أن الوئام الاجتماعي كانت أكثر أهمية من حرية الصحافة. الدرس المستفاد: السيطرة على وسائل الإعلام، أو الأفضل امتلاك وسائل الإعلام.

7ـ خلق أيديولوجية لتبرير موقف سامٍ. استخدم الطغاة على مر التاريخ - أو في بعض الحالات اخترعوا - أيديولوجية لإضفاء الشرعية على سلطتهم. في المشيخات الأصلية مثل "هاواي" Hawaii، كان الزعماء هم قادة سياسيون وكهنة، زعموا أنهم يتواصلون مع الآلهة من أجل تحقيق حصاد سخي. ومن الملائم أن هذه الأيديولوجية غالباً ما تم تمريرها كتفسير لسبب وجوب شغل الرئيس لهذا المنصب مدى الحياة، ولماذا يجب أن ينتقل المنصب إلى أحفاد الرئيس. وبناء على ذلك، أنفقت هذه المشيخات الكثير من الوقت والجهد في بناء المعابد والمؤسسات الدينية الأخرى، لإعطاء هيكل رسمي لسلطة الرئيس.

بدأ "هنري الثامن" Henry VIII ملك إنجلترا ديانته عندما رفض البابا إلغاء زواجه من "كاثرين أراغون" Katherine Aragon. أنشأ كنيسة إنجلترا، وعين نفسه رئيساً أعلى ومنح نفسه الطلاق. تشمل الأيديولوجيات الأخرى عبادات الشخصية مثل الماوية أو الستالينية. بعضها يعمل على توحيد أمة مقسمة على العرق أو الدين أو اللغة.

من يحب الاستبداد، وكيف يريدون تغيير حكومتهم؟

وفي حين يرى معظم الناس أن الديمقراطية التمثيلية وسيلة جيدة لحكم بلادهم، فإن قطاعات كبيرة من الجمهور في العديد من البلدان منفتحة على البدائل غير الديمقراطية.

توضح القراءة البيانية لدراسة أُجراها "مركز بيو للأبحاث" Pew Research Center عام 2023 في أربع عشرون دولة أن 31% من المُستطلعين يدعمون الاستبداد، ويقولون إن النظام الاستبدادي، بما في ذلك حكم زعيم قوي أو الجيش، سيكون وسيلة جيدة لحكم بلادهم. ويميل الدعم إلى الارتفاع في البلدان المتوسطة الدخل، ويبلغ أعلى مستوياته في الهند وإندونيسيا والمكسيك. سأل الاستطلاع عن نموذجين استبداديين للحكومة: نظام يستطيع فيه القائد القوي اتخاذ القرارات دون تدخل من مجلس النواب أو المحاكم ("الزعيم الاستبدادي") ونظام يحكم فيه الجيش البلاد ("الحكم العسكري").

وتتراوح حصة الجمهور الذي يدعم واحداً على الأقل من هذه النماذج من 85% في الهند إلى 8% في السويد. وتميل إلى أن تكون أعلى في البلدان المتوسطة الدخل منها في البلدان المرتفعة الدخل. كما أنها تميل إلى أن تكون أعلى في البلدان التي شملها الاستطلاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية مقارنة بأوروبا وأمريكا الشمالية.

من يدعم الأنظمة الاستبدادية؟

في معظم البلدان التي تم سؤال الناس فيها عن الأيديولوجية، كان الأشخاص الذين ينتمون إلى اليمين الأيديولوجي أكثر ميلاً إلى دعم الأنظمة الاستبدادية من أولئك الموجودين في الوسط أو اليسار. على سبيل المثال، فإن الكوريين الجنوبيين على اليمين (49٪) هم أكثر عرضة بمقدار الضعف تقريباً من أولئك الذين على اليسار (28٪) لدعم الأنظمة الاستبدادية. ومن ناحية أخرى، يؤيد 36% من الوسطيين في كوريا الجنوبية مثل هذه الأنظمة. في معظم البلدان التي شملتها الدراسة، فإن الأشخاص الذين ينتمون إلى اليمين الأيديولوجي هم أكثر ميلاً من أولئك الذين يعيشون في الوسط أو اليسار إلى دعم حكم زعيم قوي أو الجيش

وفي جميع أنحاء أوروبا، فإن الأشخاص الذين لديهم وجهات نظر إيجابية تجاه الأحزاب الشعبوية اليمينية من المرجح بشكل خاص أن يدعموا الاستبداد. في ألمانيا، على سبيل المثال، يدعم 37% من أولئك الذين لديهم وجهة نظر إيجابية لحزب البديل من أجل ألمانيا هذه الطرق غير الديمقراطية للحكم، مقارنة بـ 13% ممن لديهم وجهة نظر سلبية تجاه حزب البديل من أجل ألمانيا.

ويميل الأشخاص ذوو الدخل المنخفض أيضاً إلى أن يكونوا أكثر دعماً للأنظمة الاستبدادية من أولئك ذوي الدخل المرتفع. وتوجد هذه العلاقة في كل من البلدان المرتفعة الدخل والمتوسطة الدخل ـ بحسب بيانات البنك الدولي. على سبيل المثال، يدعم 47% من أولئك الذين لديهم دخل أقل من المتوسط في المملكة المتحدة الأنظمة الاستبدادية، مقارنة بنحو 27% من أولئك الذين لديهم دخل أعلى من المتوسط. وفي عدد قليل من البلدان، يختلف كبار السن والشباب في دعمهم للأنظمة الاستبدادية. على سبيل المثال، يؤيد 38% من الأمريكيين تحت سن الثلاثين هذه البدائل غير الديمقراطية، مقارنة بـ 29% ممن تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 64 عاماً و26% ممن تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكبر. وفي الهند وأستراليا، النمط مشابه. لكن في اليونان واليابان وكوريا الجنوبية، يدعم كبار السن الأنظمة الاستبدادية أكثر من الشباب.

كيف يرتبط دعم الأنظمة الاستبدادية بآراء الديمقراطية؟

طلب استطلاع أجراه المركز عام 2022 من المشاركين تقييم أهمية القيم الديمقراطية بما في ذلك النظام القضائي العادل، والمساواة بين الجنسين، والانتخابات المنتظمة، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، والحرية على الإنترنت، وقدرة منظمات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة على العمل بحرية. عبر كل من هذه الأبعاد، فإن البلدان التي لديها حصص أقل من الأشخاص الذين يقولون إن هذه القيم مهمة في بلادهم لديها أعداد أكبر تدعم حكم قائد قوي أو الجيش.

اتضح أن المزيد من الناس يدعمون أشكال الحكم الاستبدادية في البلدان التي يقول فيها عدد أقل إنه من المهم أن تتمكن أحزاب المعارضة من العمل بحرية.

على سبيل المثال، في البلدان التي يقول فيها عدد أقل من الناس إنه من المهم أن تتمكن أحزاب المعارضة من العمل بحرية، هناك المزيد من الدعم لأنظمة الحكم الاستبدادية. وتظهر إندونيسيا هذه العلاقة بشكل جيد. الإندونيسيون هم الأقل احتمالاً من بين الدول التي شملها الاستطلاع في عام 2023 لرؤية أحزاب المعارضة الحرة مهمة في بلادهم (47٪). كما أنهم من بين الأكثر دعماً للأنظمة الاستبدادية (77%).

على الطرف الآخر من المقياس، يمتلك السويديون واحدة من أعلى النسب التي تقول بأن أحزاب المعارضة الحرة مهمة (93%)، ولكن النسبة الأدنى هي التي تؤيد حكم زعيم قوي أو الجيش (8%) وفي جميع أنحاء البلدان التي شملها الاستطلاع، هناك علاقة سلبية قوية مماثلة بين الاستبداد والقيم الديمقراطية الأخرى.

ما الذي يعتقده أولئك الذين يدعمون الأنظمة الاستبدادية أنه سيصلح ديمقراطيتهم؟

لقد طُرح على المستطلعين سؤالاً مفتوحاً أيضاً حول ما يمكن أن يساعد في تحسين الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية في بلادهم. ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من الدعم المرتفع نسبياً في بعض الأماكن للخيارات غير الديمقراطية، فإن عدداً قليلاً من الناس يقترحون قلب نظامهم واستبداله ببديل غير ديمقراطي.

بغض النظر عن إنجازاتهم كطغاة -سواء كانوا جيدين أم سيئين- فإن العديد منهم اغتصبوا السلطة بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة. فهل يكون صحيحاً أن حكومة الطاغية القمعية يمكن أن تعود بالنفع على الشعب، وتعزز الاستقرار الاجتماعي؟