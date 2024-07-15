منظمة البيدر: المستوطنون يعاودون اقتحام تجمع عرب المليحات للمرة الثانية خلال اليوم

وطن: عاود مستوطنون متطرفون مساء اليوم الأحد، اقتحام تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا شرق الضفة الغربية.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين حسن مليحات، إن مستوطنين متطرفون اقتحموا للمرة الثانية خلال هذا اليوم تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا ،حيث شقت مجموعة من مركبات المستوطنين طريقها مسرعة وسط بيوت المواطنين ،ودهست كلب حراسة للمواطن جمال سليمان،بالأضافة إلى تواجد لمجموعات راجلة للمستوطنين تراقب عملية الاقتحام عن كثب تمركزت على أطراف التجمع.

وأضاف أن المستوطنين أغاروا على التجمع بواسطة مركباتهم ،وكذلك على شكل مجموعات راجلة ،وعملوا على إحداث بلبلة في المنطقة.