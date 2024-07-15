الاستثمار الموفر للضرائب: استراتيجيات لتقليل العبء الضريبي

الاستثمار أداة قوية لبناء الثروة وتحقيق أهدافك المالية. ومع ذلك، يمكن أن تأخذ الضرائب جزءًا كبيرًا من عوائد استثمارك. يتضمن الاستثمار الموفر للضرائب استراتيجيات تقلل من العبء الضريبي، مما يسمح لك بالاحتفاظ بالمزيد من أموالك التي كسبتها بشق الأنفس. سوف تستكشف هذه المقالة العديد من استراتيجيات الاستثمار ذات الكفاءة الضريبية التي يمكنك تنفيذها لتعظيم عوائدك بعد خصم الضرائب.

فهم الأمور الخاضعة للضريبة:

بعد اختيارك لمنصة جيدة مثل منصة الميتاتريدر 5، يجب فهم الأمور المختلفة الخاضعة للضريبة في بلدك والتي يمكن أن تؤثر على استثماراتك:

● مكاسب رأس المال: عندما تبيع استثمارًا لتحقيق الربح، فإنك تحقق ربحًا رأسماليًا. عادة ما يتم فرض ضريبة على أرباح رأس المال قصيرة الأجل (المحتفظ بها لمدة تقل عن سنة واحدة) بمعدل ضريبة الدخل العادي. تستفيد المكاسب الرأسمالية طويلة الأجل (المحتفظ بها لأكثر من عام) من انخفاض معدلات الضرائب.

● توزيعات الأرباح: تعتبر توزيعات الأرباح من الشركات التي تمتلك أسهمًا فيها أرباحًا. ويمكن أن تخضع للضريبة كدخل عادي أو أرباح مؤهلة، والتي تستفيد من انخفاض معدلات الضرائب.

● دخل الفوائد: تخضع الفوائد المكتسبة على السندات والأقراص المدمجة والاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت للضريبة بشكل عام كدخل عادي.



الحسابات ذات المزايا الضريبية:

بعد البحث عن طرق الكسب من الانترنت وطرق الاستثمار، قم بالخطوة الأولى في الاستثمار الفعال من الناحية الضريبية وهي استخدام الحسابات ذات المزايا الضريبية. تقدم هذه الحسابات مزايا ضريبية مختلفة لتشجيع الادخار والاستثمار:

1. حسابات الاستجابة العاجلة التقليدية: المساهمات في حسابات الاستجابة العاجلة التقليدية معفاة من الضرائب في السنة التي تساهم فيها، مما يقلل من دخلك الخاضع للضريبة. ومع ذلك، يتم فرض ضريبة على عمليات السحب عند التقاعد كدخل عادي.

2. خطط التقاعد: تقدم خطط التقاعد التي يرعاها أصحاب العمل مزايا ضريبية كبيرة. عادة ما يتم تقديم المساهمات قبل الضريبة، مما يقلل من دخلك الخاضع للضريبة. تنمو الأرباح داخل الحساب مع الضرائب المؤجلة حتى الانسحاب عند التقاعد، والتي تخضع للضريبة كدخل عادي.

3. حسابات التوفير الصحية (HSA): تسمح لك هذه الحسابات بالمساهمة بالدولار قبل الضريبة لتغطية النفقات الطبية المؤهلة. يمكن استثمار الأموال غير المستخدمة وتنميتها معفاة من الضرائب لتغطية النفقات الطبية المستقبلية أو حتى التقاعد.



اختيار وإدارة الاستثمار:

بالإضافة إلى الحسابات ذات المزايا الضريبية، يمكن لخياراتك الاستثمارية واستراتيجيات الإدارة أن تؤثر بشكل كبير على العبء الضريبي الخاص بك:

● الأصول ذات الكفاءة الضريبية: ضع الأصول التي تولد دخلاً أعلى خاضعًا للضريبة (مثل السندات والأسهم التي تدفع أرباحًا) في الحسابات ذات المزايا الضريبية. وعلى العكس من ذلك، استثمر في الأصول ذات الدخل المنخفض الخاضع للضريبة (مثل أسهم النمو) في الحسابات الخاضعة للضريبة.

● حصاد الخسائر الضريبية: قم ببيع الاستثمارات التي تعرضت لخسارة لتعويض مكاسب رأس المال وربما تقليل دخلك الخاضع للضريبة. ومع ذلك، ضع في اعتبارك القاعدة التي تمنع إعادة شراء نفس الاستثمار أو استثمار مشابه إلى حد كبير خلال 30 يومًا.

● تقليل حجم التداول: يمكن أن يؤدي شراء وبيع الاستثمارات بشكل متكرر إلى حدوث أحداث خاضعة للضريبة. ركز على الاستثمارات طويلة الأجل وتجنب أنشطة التداول غير الضرورية.

● السندات البلدية: استثمر في السندات البلدية الصادرة عن ولايتك أو منطقتك. عادة ما تكون الفوائد المكتسبة على هذه السندات معفاة من ضريبة الدخل الفيدرالية وقد تكون معفاة من الضرائب الحكومية والمحلية أيضًا.

اعتبارات إضافية:

الأقواس الضريبية: إن فهم الأقواس الضريبية الحالية والمتوقعة يمكن أن يساعدك على تصميم استراتيجيات الاستثمار ذات الكفاءة الضريبية.

الأفق الزمني للاستثمار: يمكن للمستثمرين ذوي الأفق الاستثماري طويل الأجل الاستفادة بشكل أكبر من الحسابات الضريبية المؤجلة مثل حسابات IRA التقليدية. على العكس من ذلك، فإن أولئك الذين لديهم آفاق زمنية أقصر قد يفضلون حسابات روث إيرا للوصول المعفى من الضرائب إلى مساهماتهم وأرباحهم عند التقاعد.

استشر متخصصًا في الضرائب: يمكن أن تكون قوانين الضرائب معقدة، ويمكن أن تكون المشورة المهنية لا تقدر بثمن في إنشاء استراتيجية استثمار مخصصة تتسم بالكفاءة الضريبية.

في الختام، من خلال وضع استراتيجية استثمار ناجحة واستخدام استراتيجيات فعالة من حيث الضرائب، يمكنك تقليل العبء الضريبي بشكل كبير وزيادة عوائد الاستثمار الخاصة بك. تذكر أن أفضل استراتيجية استثمار فعالة من حيث الضرائب تعتمد على ظروفك الفردية وتحمل المخاطر والأهداف المالية. فكر في استشارة مستشار مالي لوضع خطة مخصصة تساعدك على تحقيق أهدافك المالية مع تقليل التزاماتك الضريبية.