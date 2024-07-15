وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" – مكتب فلسطين في زيارة للجامعة العربية الأمريكية

وطن: استقبل نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية لحرم رام الله الأستاذ الدكتور محمد آسيا وفدا من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" مكتب فلسطين، والذي زار الجامعة لتوطيد العلاقات وتعزيز التعاون بين الطرفين والاطلاع على الخدمات التي تقدمها الجامعة من خلال مصنع الأطراف الصناعية والمراكز الطبية والصحية.

وضم الوفد الزائر كلا من، البروفيسور فرانس جوزيف من مؤسسة MIT الامريكية، والسيدان حكم الطويل وفراس فرسخ ممثلي جايكا، وكان في الاستقبال الأستاذ مصطفى ارشيد مدير مصنع الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة في الجامعة، والأستاذ وليد أبو سمرة المدير الفني لمصنع الأطراف الصناعية.

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على مرافق الجامعة العربية الأمريكية، وخاصة مصنع الأطراف الصناعية والتعرف على الخدمات التي تقدمها هذه المراكز بالإضافة الى البنية التحتية لإمكانية عمل شراكات وعقود للتأهيل وتصنيع الأجهزة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

ورحب الأستاذ الدكتور آسيا بالوفد الضيف، وقدم شرحا مطولا عن الجامعة وتأسيسها وعن مصنع الأطراف الصناعية وما يقدمه من خدمات بإمكانيات علمية متطورة، مشيرا إلى أن مصنع الأطراف الصناعية من المصانع المتميزة على مستوى الشرق الأوسط، كما قدم شرحا عن الخدمات الطبية والصحية في الجامعة والتي تقدم من خلال المجمع الطبي التأهيلي الجامعي، مؤكدا أن المراكز في الجامعة إلى جانب تقديم خدماتها إلى الجمهور الفلسطيني توفر بيئة تعليمية لطلبتها في الكليات الطبية في الجامعة.