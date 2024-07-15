3 شهداء في قصف للاحتلال على حي الشجاعية شرق غزة

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع المنصورة بحي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,584 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88,881 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.