الاحتلال يهدم منزلا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا في قرية الولجة، شمال غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المقبرة في منطقة عين جويزة، وهدمت منزلا يعود للمواطن فادي أبو رزق، وتبلغ مساحته 85 مترا مربعا.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.