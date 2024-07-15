الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويسرق مبلغا ماليا في جماعين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من بلدة جماعين جنوب نابلس، وسرقت مبلغا ماليا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جماعين وداهمت عددا من المنازل ومعرض سيارات، واعتقلت ثلاثة مواطنين هم: ضياء موسى عبد الله، والشقيقين إسماعيل وياسين حسين مدينة، فيما احتجزت عددا من الشبان لساعات وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا قبل الإفراج عنهم.

وأضافت أنه تم سرقة 100 ألف شيقل نقدي، وشيكات بقيمة 150 ألف شيقل من المواطن عبيدة سامي حج، عقب احتجازه لساعات.