عميد كلية الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات في الجامعة العربية الامريكية الدكتور مجدي عودة ضيفاً متحدثا في جامعة فيغو في إسبانيا

وطن: استضافت جامعة في إسبانيا، من خلال مركز أبحاث أتلانتيك لتكنولوجيا الاتصالات الدكتور مجدي عودة، عميد كلية الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات في الجامعة العربية الأمريكية وحامل "كرسي اليونسكو في علم البيانات من أجل التنمية المستدامة" لإلقاء محاضرة بعنوان "العلم المفتوح من أجل التنمية المستدامة".

وتطرق الدكتور عودة في محاضرته الى أهمية العلم المفتوح في التنمية المستدامة حيث قدّم منظورًا دوليًا حول الجهود التعاونية اللازمة لمواجهة التحديات العالمية، كما ناقش المجالات الرئيسية للعلوم المفتوحة والجهات الفاعلة ذات العلاقة.

وقال: "العلوم المفتوحة لا تقتصر على المجتمعات الأكاديمية والمنشورات الأكاديمية في المجلات والمؤتمرات المفتوحة المصدر، بل تشمل أيضاً مجالات علمية متنوعة مثل: المكتبات المفتوحة المصدر وجهات فاعلة مختلفة في المجتمع بدءاً من تلاميذ المدارس الابتدائية واستخدامهم المصادر التعليمية المفتوحة المصدر وحتى الجهات الفاعلة الكبرى في المجتمع الأوسع كالحكومات والهيئات ومؤسسات المجتمع المحلي التي يجب أن تتبنى سياسة العلم المفتوح".

وتطرّق إلى توصية اليونسكو بشأن العلوم المفتوحة وأهدافها وأهميتها وضرورة التعاون العالمي من أجل تحقيقها، كما ركّز على الأولويات الإقليمية والعالمية للانتقال إلى بيئات العلوم المفتوحة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام المحاضرة سلط عودة الضوء على التحديات التي يواجهها العالم على الصعيد الدولي لضمان عمل مختلف الدول بشكل متوازن وضمان التعاون في هذا المجال المهم