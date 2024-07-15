قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسيّرت آليات عسكرية في الشوارع وأزقة القرى والبلدات؛ دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة جماعين، جنوب غربي مدينة نابلس، واقتحمت عددًا من منازل المواطنين وشرعت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، شمالي مدنية الخليل وبلدة يطا جنوبي المدينة، بالإضافة لاقتحام بلدة ترمسعيا، شمالي رام الله .

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحام بلدة بيت أمر؛ رشق خلالها الشباب الثائر آليات الاحتلال العسكرية بالحجارة؛ دون أن يبلغ عن إصابات.