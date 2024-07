مشجع بريطاني يصرخ "فلسطين حرة".. ومذيع "سكاي نيوز" يظهر عليه الانزعاج

وطن: تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطعا مصورا للبث المباشر لقناة "سكاي نيوز"، من محيط الملعب الذي شهد المباراة النهائية بين إسبانيا وإنجلترا، عندما التقت بمشجع بريطاني يهتف لفلسطين.

وقال المشجع: "الحرية لفلسطين "، بعد انتهاء مقابلته معنا. حاول مذيع القناة إسكاته قائلا، "شكرا جزيلا لك، نحن لسنا بحاجة إلى ذلك الليلة".

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 1-2 في النهائي اليوم الأحد على الملعب الأولمبي في برلين.

وتقدمت إسبانيا في مستهل الشوط الثاني عبر الجناح المتألق نيكو ويليامز في الدقيقة 47، قبل أن يدرك البديل كول بالمر هدف التعادل لإنجلترا بحلول الدقيقة 74.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، منح البديل الآخر ميكيل أويارسابال المنتخب الإسباني هدف الفوز في الدقيقة 86.

