طوفان الأقصى" في اليوم الـ 283.. الاحتلال ويواصل "حرب الابادة"

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ283، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

يواصل الاحتلال "حرب الابادة" على قطاع غزة، حيث ارتكب 4 مجازر في القطاع المحاصر، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء إلى 38 ألفا و584 منذ بداية الحرب.

وأعلن الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت 400 شهيد ومصاب من مجزرة المواصي بخان يونس. منوهًا إلى أن القصف الإسرائيلي دمّر 1200 خيمة كانت تأوي النازحين وتضرر تكية خيرية ومحطة تحلية مياه، مع أضرار في الطرقات والشوارع على مسافة تقدر بـ 5 كيلومترات.

ميدانيا، كبدت المقاومة جيش الاحتلال خسائر، حيث أعلنت كتائب القسام أنها فجرت حقل ألغام في قوة هندسة إسرائيلية في حي الشوكة برفح، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أعلنت القسام استهداف أفراد قوة إسرائيلية أخرى بقذيفتي أفراد بعد تحصنهم داخل مبنى قرب المقبرة شرقي رفح، ودمرت 3 دبابات في رفح وأوقعت رتل آليات إسرائيلية في كمين محكم.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ283: