القوات المسلحة اليمينة تعلن استهداف سفينة وأهداف عسكرية للاحتلال ردًا على مجزرة مواصي خان يونس

وطن: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة استهدفت سفينة إسرائيلية في خليج عدن وقصفت أهدافًا عسكرية في أم الرشراش، ردًا على مجزرة مواصي خان يونس.

وأوضح العميد سريع أن القوات استهدفت السفينة الإسرائيلية "MSC UNIFIC" في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأضاف أن القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسيّر نفذت عملية مشتركة ناجحة، استهدفت السفينة بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وأشار إلى أن سلاح الجو المسيّر استهدف أيضًا عددًا من الأهداف العسكرية الإسرائيلية في أم الرشراش بعدد من الطائرات المسيّرة، مؤكداً أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

واختتم العميد سريع بالدعوة إلى كل الجيوش العربية والإسلامية لتأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على ضرورة التضامن والتحرك لدعم القضية الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.