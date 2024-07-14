مستوطنون يقتحمون تجمعا بدويا شمال غرب أريحا

وطن: اقتحم مستوطنون للمرة الثانية خلال اليوم الأحد، تجمع عرب المليحات، شمال غرب أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين حسن مليحات، بأن مجموعة من مركبات المستوطنين شقت طريقها مسرعة وسط بيوت المواطنين ودعست كلب حراسة للمواطن جمال سليمان، فيما تجمع عدد آخر من المستوطنين على أطراف التجمع.

وكان عدد من المستوطنين قد اقتحموا تجمع عرب المليحات في ساعات الصباح الباكر، وأطلقوا مواشيهم بين مساكن المواطنين، كما داهموا حظائر مواشي في المنطقة.