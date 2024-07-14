نـداء فـلـسـطـيـن: ندعو لوقف الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي

وطن: دعا (نـداء فـلـسـطـيـن) إلى وقف أية ملاحقات أو استدعاءات لمواطنين ونشطاء، من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية، واعتقالهم تعسفياَ أو على خلفية التعبير عن الرأي والانتماء السياسي.

وطالب الـنـداء في بيان صدر عنه اليوم الاحد وصل لــوطن نسخة عنه، ”الحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص الأمنية والقضائية فيها، بسرعة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من قبل الأجهزة الأمنية، وآخرهم الأخ فخري جرادات الذي جرى تمديد اعتقاله دون أي مسوغات قانونية، وكذلك التحقيق في أية حالة تعذيب أو تنكيل وسوء معاملة تعرض لها أياَ من الذين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز”.

وشدد الـنـداء على “ ضرورة تحريم ظاهرة الاعتقال السياسي والتعسفي والمساس بالحريات الديمقراطية والتضييق على نشطاء العمل السياسي الوطني وعلى المجتمع المدني، لما يشكله كل ذلك من ضرر مباشرة بوحدة شعبنا وبصلابة جبهته الداخلية، من جهة، وانتهاكاَ للقانون الأساسي الفلسطيني ولوثيقة إعلان الاستقلال، ومخالفة صريحة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، من جهة أخرى.

وطالب الـنـداء بالعمل على ”صون كرامة وسلامة وحقوق جميع المواطنين، وحماية حرياتهم الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية كافة، كحقوق أصيلة ومكتسبة في كل الأحوال، من جهة، ووقف التغول على القضاء والعمل على تعزيز استقلاله، واتخاذ كل ما من شأنه تعزيز وحدة شعبنا بما يرتقي لمستوى التحديات الماثلة أمامه وحجم تضحياته، من جهة ثانية”.