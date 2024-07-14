مجزرة تستهدف نازحين في النصيرات والمقاومة تقتل جنودا برفح

وطن: ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد مجزرة جديدة بحق النازحين في مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حين أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قتلت جنودا إسرائيليين في رفح.

وقالت مصادر طبية، استهدفت غارة إسرائيلية مدرسة "أبو عريبان" التابعة للأونروا وتؤوي نازحين في مخيم النصيرات؛ ما أسفر عن استشهاد 15 مواطنا وإصابة 70 اخرين، وأكثر من 70% من المصابين من النساء والأطفال.

وتأتي مجزرة النصيرات بعد يوم من مجزرتين مروعتين ارتكبهما الاحتلال في خان يونس ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة وأسفرتا عن استشهاد 90 مواطنا وجرح المئات.

وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا إن الوكالة ترسل إحداثيات مدارسها باستمرار لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن الرسالة التي بعث بها القصف واضحة، وهي أنه لا مكان آمنا في غزة، ووصف ما يحدث في القطاع بأنه خطير للغاية حيث يُزج بـ1.8 مليون فلسطيني في مساحة ضيقة للغاية.

قصف مكثف

وفي وقت سابق اليوم، تعرض مخيم النصيرات والمناطق الشمالية المحاذية له وسط قطاع غزة لقصف بري وبحري إسرائيلي كثيف استمر ساعات.

وقبل ساعات من المجزرة التي وقعت في مدرسة تابعة للأونروا، استشهد 3 مواطنين، بينهم طفلة وإصابة آخرين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات.

وفي مدينة غزة، نقلا عن مصادر طبية تم انتشال شهيد و4 مصابين أطفال إثر قصف منزل في حي الشيخ رضوان.

وفي حي تل الهوى الذي توغلت فيه قوات الاحتلال عدة أيام جنوب غرب المدينة، انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين متحللة لشهداء.

وفي جنوبي القطاع، تعرضت مدينة رفح لقصف عنيف خلال الساعات الماضية استهدف عدة مناطق، كما نسفت قوات الاحتلال عدة منازل.

في غضون ذلك، ارتفع عدد شهداء مجزرة مصلى مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة أمس إلى 22 بالإضافة إلى عشرات المصابين.

كما ارتفع عدد ضحايا مجزرة المواصي في خان يونس والتي ارتكبها الاحتلال أمس أيضا إلى 90 شهيدا، نصفهم أطفال ونساء، ونحو 300 مصاب.

وزعمت إسرائيل أن القصف استهدف قائد كتائب القسام، محمد الضيف، لكن حركة حماس نفلت إصابة الضيف، ووصف ادعاءات الاحتلال بالكاذبة.

عمليات المقاومة

وفي تطورات العمليات القتالية، أعلنت كتائب القسام اليوم أنها قتلت وأصابت أفراد قوة إسرائيلية خاصة حاولت التسلل متخفية داخل شاحنة مساعدات في رفح.

وأوضحت القسام -في بيان- أن مقاتليها كانوا رصدوا القوة الإسرائيلية ثم اشتبكوا معها من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقذائف المضادة للأفراد عند مفترق المشروع شرقي المدينة.

وكان الجناح العسكري لحماس أعلن أمس أنه نفذ عمليات في رفح وتل الهوى أوقعت قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، اليوم أنها قصفت قوات الاحتلال بقذائف الهاون من العيار الثقيل شرق مدينة رفح.

بدورها، بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– فيديو يظهر استهداف مقاتليها موقع فجّة العسكري وأماكن تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إصابة 10 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية بينهم 3 في معارك غزة.

المصدر : الجزيرة