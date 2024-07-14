الضمير: مجزرة مواصي خان يونس نتيجة خذلان وصمت المجتمع الدولي

رام الله – وطن للانباء: اعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، مجزرة مواصي خان يونس نتيجة فعلية ومباشرة لصمت وخذلان المجتمع الدولي تجاه الجرائم المرتكبة بحق سكان قطاع غزة، وإمعان في جريمة الإبادة الجماعية؛ حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي هجومها وقصفها خيام النازحين والمنازل ومراكز الإيواء على رؤوس ساكنيها دون إنذار مسبق، وقتل وإصابة من فيها في إصرار واضح على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، دون اعتبار للقرارات وتدابير محكمة العدل الدولية.

وقالت الضمير في بيان وصل لوطن نسخة عنه "حسب المعلومات المتوفرة لدى المؤسسة فقد تعرضت منطقة غرب خان يونس - منطقة المواصي (دوار النص) التي تكتظ بالخيم والنازحين إلى سلسلة من الغارات العنيفة "حزام ناري" من طائرات اسرائيلية استهدفت خيم للنازحين بأكثر من 9 صواريخ متتالية، بعدها قامت الطائرات المسيّرة "كواد كابتر" بفتح نيرانها واستهدفت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عند وصولها مما أدى إلى استشهاد 90 مواطناً وإصابة وجرح 300 مواطن آخرين معظمهم من الأطفال والنساء ولا زال جزء من الشهداء والجثث مدفونة تحت الرمال ؛ إثر القنابل الضخمة الملقاة على المكان" .

وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أنَّ ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمجازر في تزايد في ظل صمت المجتمع الدولي ومنظماته الدولية وعدم محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ، وأيضا بسبب المماطلة والتسويف الذي تمارسه المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال لقادة الاحتلال السياسيين والعسكرين، وتقاعس محكمة العدل الدولية عن اصدار قرار واضح وصريح بوقف العدوان وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق الأنسان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بشكل فوري لقادة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابهم جرائم إبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .