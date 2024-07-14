المنظمات الاهلية: لتتوقف سياسات التعذيب والقتل اليومي الممنهج بحق الاسيرات والاسرى فورا

وطن: طالبت شبكة المنظمات الأهلية، العمل على انقاذ حياة الاسرى من جرائم الاحتلال المتواصلة يوميا من قمع وحشي وتعذيب، وتعديات حاطه بالكرامة الإنسانية، والتهديد الذي يطال حياتهم في ظل تصريحات بن غفير وغيره من المسؤولين بالدعوة لقتلهم، والسعي لسن قانون اعدام الاسرى.

وأضافت الشبكة في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان التقديرات تشير الى اعدام الاحتلال ما يزيد عن 58 مواطنا على الاقل من قطاع غزة بعد اعتقالهم احياء.

ودعت الشبكة الى الضغط على المؤسسات الدولية لتوفير الحماية للأسيرات والاسرى وايفاد لجان تحقيق دولية للوقوف على الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص تجاه الاسرى، والمطالبة بتطبيق الاتفاقيات الدولية على الاراضي المحتلة.

ودعت الشبكة الى انفاد بنود القانون الدولي والدولي الانساني المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على تطبيق الآليات الدولية الكفيلة بمحاسبة قوة الاحتلال على جرائمها بحق الاسيرات والاسرى وبضمنها النقل القسري للمواطنين، واحتجازهم في ظروف غير انسانية، والجرائم المرتكبة من تحرش واغتصاب والتعديات الجسيمة فيما يسمى معسكر (سيديه تيمان) في صحراء النقب التي يندى لها جبين الانسانية.

وطالب الشبكة بتعزيز وتفعيل ادوات العمل الشعبي المساند للأسرى، وتوسيع المشاركة الشعبية في الانشطة والفعاليات المختلفة سواء رفضا لحرب الابادة على غزة او المساندة لقضية الاسرى في مختلف المحافظات، ووضع خطة عمل متكاملة لاستمرارها وتوسيع نطاقها

وحثت الشبكة على العمل على زيادة الحراك التضامني في دول العالم المختلفة والشعوب المحبة للعدل والسلام ولجان التضامن، والاطر الشبابية والطلابية والحراكات والمؤسسات المجتمعية، والاحزاب لإبراز الوجه الحقيقي للاحتلال، وابراز قضية الاسرى بوصفها قضية الضمير الانساني، والعمل على انهاء معاناتهم وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتأمين حقوقه الوطنية المشروعة كاملة تطبيقا للقرارات الدولية.