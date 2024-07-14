حماس تنفي ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية بشأن قرار وقف المفاوضات

رام الله - وطن: نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، عن قرار لدى حركة حماس بوقف المفاوضات، ردا على مجزرة المواصي غرب خان يونس.

وأضاف أن "التصعيد النازي ضد شعبنا من قبل نتنياهو وحكومته النازية، أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل لاتفاق يوقف العدوان على شعبنا، وهو ما أصبح واضحا لدى الجميع".

يأتي ذلك، بعدما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن قيادي كبير في حماس لم تذكر هويته، بأن الحركة قررت وقف مفاوضات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، منددا بـ"عدم جدية الاحتلال" و"ارتكاب المجازر في حق المدنيين".

وقال المسؤول وفق فرانس برس إن حماس "أبدت مرونة كبيرة من أجل التوصل لاتفاق وإنهاء العدوان، وحماس مستعدة لاستئناف المفاوضات عندما تتوافر الجدية لدى حكومة الاحتلال للتوصل لاتفاق وقف النار وصفقة تبادل للأسرى".