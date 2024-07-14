الملتقى الوطني الديمقراطي: التصريحات التي تعفي الاحتلال من مسؤولية جرائمه، غير مسؤولة ولا تمثل الشعب الفلسطيني إطلاقاً

وطن: وطن: أعرب الملتقى الوطني الديمقراطي عن رفضه القاطع لمحاولة البعض إعفاء "إسرائيل" من المسؤولية عن سياساتها وجرائمها، سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا، مؤكدا أن هذه التصريحات غير المسؤولة لا تمثل الشعب الفلسطيني إطلاقاً.

وأدان الملتقى الوطني الديمقراطي حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا، مؤكدا على ضرورة مواجهة العدوان والإبادة بصلابة ووحدة ومسؤولية عالية.

واكد الملتقى في بيان وصل لوطن نسخة عنه على إدانة المجزرة الأخيرة في المواصي بغض النظر عن الحجج المستخدمة من قبل دولة الاحتلال والتي يرفضها الملتقى جملة وتفصيلاً.

وطالب الملتقى الدول التي ما زالت تتحدث عن حقوق الانسان والقانون الدولي بالتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير وتولي واجباتها القانونية والأخلاقية من خلال تفعيل الآليات الدولية الخاصة بالمحاسبة وتدفيع دولة الاحتلال الثمن على ما تقترفه من جرائم متوحشة.