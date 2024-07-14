سلطات الاحتلال تقطع الكهرباء عن بناية سكنية في وادي الجوز بالقدس المحتلة تمهيدا لهدمها

وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بناية سكنية تعود للمواطن نادر جابر في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، وقطعت الكهرباء عنها تمهيدا لهدمها، بعد صدور قرار من بلدية الاحتلال بهدم البناية المقامة منذ القرن الماضي.

وقال المواطن جابر إنه يرفض هدم بنياته السكنية قسرا رغم دفعه غرامات من 30 عاما تجاوزت قيمتها المليون شيقل، مضيفا أن البناية السكنية تضم ثلاث شقق تؤوي أبناءه وأحفاده، إحداها بنيت قبل احتلال القدس.

وأشار إلى أنه أجبر على إخلاء الشقق الثلاث، مترقبا تنفيذ جرافات الاحتلال للهدم بأية لحظة.