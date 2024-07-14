شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة
14.07.2024 02:18 PM
وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من التاسعة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا يوم الإثنين الموافق 15/7/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :
كامل بلدة ترمسعيا , كامل قرية أبو فلاح , كامل قرية المغير
وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.