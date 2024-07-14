تحديث| ارتفاع عدد المصابين في عملية الدهس بالقرب من الرملة إلى 4 جنود إسرائيليين

وطن: ارتفع عدد جنود جيش الاحتلال المصابين في عملية الدهس بالقرب من مدينة الرملة إلى 4 جرحى مصابين بجراح متفاوتة، وقال إعلام الاحتلال بأن العملية بالقرب من الرملة كانت مزدوجة ما بين إطلاق نار ودهس.

وقالت مصادر إسرائيلية أن إصابة ثلاثة من الجرحى صنفت بأنها حرجة والرابع بجراح متوسطة في عملية الدهس التي وقعت شمال مدينة الرملة وسط فلسطين المحتلة، وأفادت ذات المصادر بأن منفذ العملية قد استشهد وهو من مدينة القدس المحتلة.

كما طرأ تدهور في حالة أحد الجنود المصابين قي عملية الدهس وإطلاق النار، وانتشرت شرطة الاحتلال بشكل مكثَّف في محيط موقع عمليتي الدهس وإطلاق النار.

يتبع..