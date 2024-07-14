الاحتلال يغلق حاجز جبع العسكري شمال القدس

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجز جبع العسكري، الذي يفصل بلدتي الرام وجبع ويعتبر المدخل الرئيسي لمحافظتي رام الله والقدس.

ونقلاً عن شهود عيان أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية التي وضعتها على الحاجز ومنعت المركبات من الدخول أو الخروج عبرها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في قرى الرام ومخيم قلنديا وكفر عقب، واحتجاز مئات المركبات المتوجهة إلى محافظات الجنوب وإلى مدينة أريحا.

وتتعمد قوات الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة إغلاق حاجز جبع صباحا من أجل تسهيل مرور المستوطنين عبر شارع (60) الاستيطاني إلى مدينة القدس.