22 شهيداً في مجزرة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

وطن: ارتفع عدد شهداء مجزرة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة إلى 22 شهيداً.

فيما قال الدفاع المدني الفلسطيني ومسؤولون بقطاع الصحة إن ما لا يقل عن 17 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 50 آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة الليلة الماضية

وأضافت مصادر صحفية بأنّ الأسير المحرر والمبعد إلى قطاع غزة نمر حميدة استشهد في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم الشاطئ.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرةً في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، مستهدفةً المسجد الأبيض، سجل في إثرها عدد من الشهداء والجرحى.

وصباح اليوم، انتشلت طواقم الإسعاف جثامين 4 شهداء وعدد من الإصابات في استهداف منزل يعود لعائلة حجي في محيط ملعب اليرموك بمدينة غزة، ونقلوا الى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأعلن الدفاع المدني في غزة انتشال 7 شهداء من منزل استهدفه الاحتلال، فجر اليوم، في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما نقلت الطواقم الطبية 5 إصابات من جراء غارة لطائرات الاحتلال استهدفت منزلًا لعائلة شراب في حي السلام جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى مستشفى ناصر في المدينة.

ويوم أمس، ارتكب الاحتلال مجزرةً كبيرةً عبر قصفه مخيمات النازحين في مواصي خان يونس، أدت إلى استشهاد وجرح نحو 400 فلسطيني، بحسب الحصيلة الأولية التي أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة.

ويُضاف شهداء المجزرتين الإسرائيليتين في مواصي خان يونس ومخيم الشاطئ إلى أكثر من 38440 شهيداً و88480 جريحاً، سُجّلوا منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب الإحصاء الأخير الذي نشرته وزارة الصحة في القطاع.