مستوطنون يقتحمون تجمع عرب المليحات غرب أريحا

وطن: اقتحم مستوطنون برفقة أغنامهم، اليوم الأحد، تجمع عرب المليحات بطريق المعرجات شمال غرب أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات بأن مستوطنين اقتحموا في ساعات الصباح الباكر تجمع عرب المليحات، وأطلقوا مواشيهم بين مساكن المواطنين، كما داهموا حظائر مواشي المواطنين في المنطقة.

وأشار إلى أن هذه المنطقة التي تقع في أسفل سفوح السلسلة الجبلية المطلة على مدينة أريحا في الأغوار، تعاني انتهاكات المستوطنين المستمرة، الذين يمنعون الرعاة من الرعي في منطقهم، كما تحيط بها بؤرة رعوية استيطانية من أربع جهات.