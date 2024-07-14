قيادي في حماس: الحركة قررت وقف مفاوضات صفقة التبادل

وطن: نقلت وكالة الانباء الفرنسية "فرانس" برس عن قيادي كبير في حركة حماس لم تذكر أسمه، أن الحركة قررت وقف المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة منددا بـ"عدم جدية الاحتلال" و"ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزّل".

وأوضح القيادي في حماس أن "رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، أبلغ الوسطاء وبعض الاطراف الاقليمية خلال جولة اتصالات ومحادثات هاتفية بقرار حماس بوقف المفاوضات، بسبب عدم جدية الاحتلال وسياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل".

وجاء هذا القرار بعد أقل من 24 ساعة على ارتكاب الاحتلال مجزرة دموية في منطقة المواصي في مدينة خانيونس، حين أغارت طائرات الاحتلال الحربية على خيام النازحين بعدة صواريخ ما أدى الى استشهاد نحو 80 مواطنا من النازحين.