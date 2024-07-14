مستوطنون يضعون ثلاثة بيوت متنقلة في منطقة الركيز بمسافر يطا

وطن: وضع اليوم الأحد، مستوطنون، بيوتنا متنقلة، في منطقة الركيز بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين وضعوا ثلاثة بيوت متنقلة على أراضي المواطنين في منطقة الركيز بمسافر يطا، لتوسيع مستوطنة "افيغال" المقامة على أراضي المواطنين .

وصعد المستوطنون هجماتهم الإرهابية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ونفذوا منذ بداية العام الجاري 1334 اعتداءً في الضفة بما فيها القدس، تسببت باستشهاد 7 مواطنين.

ومنذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية حزيران، درست سلطات الاحتلال 83 مخططا هيكلياً لتوسعة مستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة منها 39 مخططاً في مستوطنات الضفة و44 في القدس.

وفي الفترة ذاتها، أقام مستوطنون 17 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين معظمها رعوية، وتركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وسلفيت وبيت لحم والخليل وقلقيلية، وفي الوقت ذاته شرعنت سلطات الاحتلال 11 بؤرة استعمارية في الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.