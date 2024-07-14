الاحتلال يهدم منزلين في قرية الديوك التحتا غرب أريحا

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلين، في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الديوك التحتا، وهدمت منزلين أحداهما يعود للمواطن عبد الرؤوف ازريقات، والآخر لمواطن من عائلة الطحان، كما دمرت جدارا استناديا.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.