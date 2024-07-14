مستوطنون يقتحمون بواسطة مواشيهم تجمع عرب المليحات شمال اريحا

وطن: اقتحم مستوطنون، في ساعات الباكر اليوم الأربعاء،بواسطة قطعانهم مواشيهم تجمع عرب المليحات،شمال غرب اريحا شرق الضفة الغربية.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا بواسطة اغنامهم في ساعات الصباح الباكر تجمع عرب المليحات شمال اريحا ،واطلقوا العنان لمواشبهم بين بيوت المواطنين،واقتحموا حظائر مواشي للمواطنين في المنطقة.

وأشار المشرف العام إلى أن هذه المنطقة التي تقع في اسفل سفوح السلسلة الجبلية المطلة على مدينة أريحا في الأغوار تعاني انتهاكات المستوطنين المستمرة، الذين يمنعون الرعاة من الرعي في تلك المنطقة، التي تحيط بها بؤرة رعوية استيطانية من اربع جهات.

ويعاني الرعاة الفلسطينيون في مناطق الأغوار المختلفة من اعتداءات المستوطنين المتزايدة بحقهم.