الهيئة المستقلة تدين جرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة وتطالب بالتحقيق في جريمة مواصي خانيونس

وطن: أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" المجازر المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مواصي خانيونس بحق النازحين المدنيين وراح ضحيتها حوالي 250 مواطنا ما بين جريح وقتيل، بينهم نساء وأطفال، وفي مخيم الشاطئ ومنطقة تل الهوا. تضاف هذه الجرائم البشعة الى سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في إطار الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، وتضاف إلى سجل الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

وقالت في بيان وصل وطن، إن قادة الاحتلال، السياسيين، والعسكريين، هم من يتحملون المسؤولية الكاملة والحصرية عن هذه الجريمة. ان احكام القانون الدولي الإنساني تقوم على مبادئ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، والتناسب واخذ الحيطة، وهي جميعها يتم انتهاكها من قبل قوات الاحتلال بشكل ممنهج، من خلال القصف العشوائي والقصف الذي يستهدف أعيان والأشخاص المدنيين، واستخدام أطنان من المتفجرات في وسط التجمعات السكانية.

وأكدت أن الذرائع التي تستخدمها قوات الاحتلال لترير جرائمها والإبادة الجماعية، انما هي دعاية لا تستند إلى القانون الدولي. وتدعو الهيئة المستقلة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق في هذه الجريمة وتقديم المسؤولين الإسرائيليين الذين يقفون خلفها للمحاكمة وفق احكام ميثاق روما، كما تدعو الهيئة لجنة التحقيق الدائمة التي شكلها مجلس حقوق الانسان في عام 2021 بمباشرة التحقيق في هذه الجريمة ونشر النتائج بأسرع وقت.