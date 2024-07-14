في اليوم الـ282 للعدوان: شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع

وطن: استشهد وأصيب عدد من المواطنين، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، جراء استهداف طائرات الاحتلال ومدفعيته مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 4 شهداء وعدد من الإصابات في استهداف منزل يعود لعائلة حجي في محيط ملعب اليرموك بمدينة غزة، ونقلوا الى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأضافت المصادر أنه تم انتشال جثامين 7 شهداء ونقل 7 إصابات بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو يوسف في منطقة أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة إلى مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا.

كما انشلت الطواقم أيضا جثامين 3 شهداء ونقلت 20 إصابة من برج سكني لعائلة الحداد في منطقة الشعبية وسط مدينة غزة بعد استهدافه من قبل طيران الاحتلال الحربي.

ونقلت الطواقم الطبية أيضا 5 إصابات جراء غارة لطائرات الاحتلال استهدفت منزلًا لعائلة شراب في حي السلام جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد بعد قصف الاحتلال منزلاً لعائلة طومان في منطقة أبو مهادي بالنصيرات ونقلته الى مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد ارتكبت أمس مجزرة في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 90 مواطنا، نصفهم من الأطفال والنساء، وإصابة 300 آخرين.

كما ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إلى 20 شهيدا وعشرات الجرحى، بعد أن استُهدف مصلى قرب المسجد الأبيض في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,443 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88,481 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.