مكتب التحقيقات الفيدرالي: إطلاق النار على ترامب "محاولة اغتيال"

وطن: أكّد مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال مؤتمر صحافي، في ساعة متأخّرة السبت، أنّ إطلاق النار الذي استهدف المرشّح الجمهوري دونالد ترامب السبت كان محاولة اغتيال.

وقال كيفن روجيك من مكتب “إف بي آي” للصحافيّين في بتلر بولاية بنسيلفانيا، حيث كان ترامب يعقد مهرجاناً انتخابياً حاشداً، عندما دوّى إطلاق النار: “هذا المساء، شهدنا ما نعتبر أنها محاولة اغتيال ضدّ رئيسنا السابق دونالد ترامب”.

كما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه “يقترب من تحديد هويّة” الشخص الذي أطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مهرجان انتخابي حاشد، السبت.