مسيرات ليلية في مدن الضفة والعاصمة الاردنية عمان تنديدا بمجزرة المواصي

وطن: شارك مئات المواطنين في مدن رام الله والخليل وجنين في مسيرات منددة بمجزرة "المواصي" ومساندة لقطاع غزة، وسط دعوات للإضراب الأحد.

وجاءت المسيرة بدعوات شبابية ومن حركة حماس عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إسنادًا لغزة وتنديدًا بأحداث اليوم في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات تعبر عن التضامن مع غزة وتدعو للوحدة الوطنية "من رام الله تحية لغزة الأبية، وحدة وحدة وطنية".

وأدى قصف جوي طال خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، السبت، إلى استشهاد 90 مواطنا وإصابة 300 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وفق إحصائية أولية لوزارة الصحة في قطاع غزة.

كما شهدت العاصمة الأردنية عمّان، مساء السبت مظاهرة تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 90 شهيدًا.

حيث شارك مئات الأردنيين بوقفة تضامنية مع غزة قرب سفارة الاحتلال بالعاصمة عمّان؛ وهتف المشاركون "إحنا معاكِ يا حماس"، و"نعم للمقاومة"، داعين الله أن يحفظ القطاع الفلسطيني والمقاومة وقادتها.

ورفعوا لافتات كتب عليها "بعزيمة المقاومة الرد قادم على مجازر الاحتلال"، و"إسرائيل ليست دولة.. إسرائيل منظمة إرهابية.. زمن انكسار الصهيونية قد بدأ ولعنة العقد الثامن ستحل عليهم.. النازيون الجدد قتلة الأطفال".