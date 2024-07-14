نصر الله: الأغلبية الساحقة من جرحانا تعافوا وعادوا إلى جبهات القتال

رام الله - وطن: قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن "العدو ارتكب مجزرة كبيرة بحق نازحين في المواصي بخان يونس وبعد ذلك يبرر ذلك بأنه تستهدف قادة فهل هناك ظلم واستبداد في الأرض أكثر من ذلك".

وقال خلال كلمته في المجلس العاشورائي المركزي، "عدد كبير من جرحانا في معركة إسناد طوفان الأقصى الأغلبية الساحقة منهم تعافوا وعادوا إلى جبهات القتال، وما يجري في فلسطين وغزة من أوضح النماذج والقضايا وهذا الموضوع عقائدي ونحن سنسأل عنه يوم القيامة، كما أن مظلومية الشعب الفلسطيني واضحة وهي مظلومية لا ترقى إليها مظلومية".

وأضاف، "في حالة العدو الذي يريد أن يعتدي علينا ويحرق ويعتقل من الخطأ التفكير والقول أنه لا علاقة لنا وهذا جهل".

وتابع، "أمام القضية الفلسطينية مسؤوليتنا الاهتمام والتعاطف النفسي والقلبي والعاطفي والدعاء والتعبير عن الموقف السياسي والإعلامي والإدانة، والمظاهرات الأسبوعية التي يقوم بها الشعب اليمني تحت الشمس وفي البرد تشكل سندا معنويا ونفسيا وعاطفيا".

وأشار إلى أن "المستوى المتقدم من المساندة هو المساندة المادية أي بدفع المال ومن يريد أن يقدم المال ليصل إلى غزة فمن مسؤوليته أن يفعل ذلك، أما المستوى الأرقى هو القتال من أجل أن تدفع العدو مع الوقت ليوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وهذا واجبنا".

وأوضح، أن "الخلفية الثقافية والفكرية والدينية في جبهة الإسناد اللبنانية لمعركة طوفان الأقصى هو أننا ليس فقط مسؤولين عن أنفسنا بل عن الناس وهذا من ضمن دائرة القدرة والطاقة ونحن ما فعلناه هو ضمن دائرة القدرة والطاقة وقد راعينا المصلحة الوطنية.. نحن الذين خرجنا من حرب 2006 مرفوعي الرأس رغم التضحيات إن شاء الله سنخرج جميعا من معركة طوفان الأقصى منتصرين شامخين".

وأكد، أن حزب الله قدم الشهداء وتحمل المسؤولية، مضيفا "أعطانا الله تحرير الأرض ومهابة ورعب في قلوب أعدائنا وأعطانا كرامة شرف وحماية وغلبة".