استشهاد عسكري سوري وإصابة ثلاثة آخرين جراء عدوان الاحتلال على المنطقة الجنوبية

وطن: استشهد عسكري وأصيب ثلاثة آخرون جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل اليوم الاحد على مواقع عسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق.

وأفادت وزارة الدفاع السورية باستشهاد عسكري واصابة ثلاثة آخرين بجراح إثر عدوان جويٍ شنه الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة.

وذكرت وزارة الدفاع السورية بان العدوان انطلق من الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية وبناية سكنية في منطقة كفر سوسة بمدينة دمشق، فيما تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لصواريخ الاحتلال رغم كثافتها وأسقطت عدداً غير قليل منها.