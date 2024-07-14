محاولة اغتيال الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب

وطن: تعرض اليوم الاحد، الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب لعملية اغتيال خلال حضوره فعالية انتخابية في ولاية بنسلفانيا.

وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا وسمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة.

وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه وقناصة على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب.

وذكرت شبكة "سي إن إن" إن ترامب أصيب في إطلاق النار، فيما علق ترامب عقب حادثة إطلاق النار "أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية".

المصدر : الجزيرة + رويترز