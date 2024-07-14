وطن: دعت المبادرة الوطنية الرئاسة الفلسطينية إلى سحب بيانها الذي تضمن تحميلا للمقاومة جزءا من المسؤولية في حرب الابادة المستمرة على قطاع غزة.

وأكدت المبادرة الوطنية في بيان وصل لـوطن، أن الحركة الصهيونية و الاحتلال الإسرائيلي و داعميه و في مقدمتهم الولايات المتحدة هم من يتحملون وحدهم المسؤولية التاريخية و الأخلاقية و السياسية عن كل المجازر التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني.

ورفضت المبادرة الوطنية المساواة بين المجرم و الضحية وتحميل المقاومة الفلسطينية أي مسؤولية عن جرائم الفاشية الإسرائيلية التي تدينها شعوب العالم بأسره

وكانت الرئاسة اصدرت بيان اعتبرت فيه ان حركة حماس بتهربها من الوحدة الوطنية، وتقديم الذرائع المجانية لدولة الاحتلال شريكاً في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة للمزيد اضغط هنا.

نص البيان كاملا كما وصل لوطن:

المبادرة الوطنية تدين مجازر الاحتلال و ترفض المساواة بين الجلاد و الضحية وتدعو الرئاسة الفلسطينية إلى سحب بيانها

أدانت حركة المبادرة الوطنية استمرار مجازر الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال ارتكابها ضد شعبنا الصامد ببسالة في قطاع غزة .

وقالت في بيان لها اليوم أن جرائم الاحتلال الوحشية تمارس ليس فقط في قطاع غزة بل وفي الضفة الغربية بما فيها القدس و الداخل الفلسطيني.

و أكدت المبادرة الوطنية رفضها القاطع للمساواة بين المجرم و الضحية و رفض أي محاولة لتحميل المقاومة الفلسطينية أي مسؤولية عن جرائم الفاشية الإسرائيلية التي تدينها شعوب العالم بأسره.

و دعت المبادرة الوطنية، من منطلق المسؤولية الوطنية و حرصا على حماية الوحدة الوطنية الفلسطينية، الرئاسة الفلسطينية إلى سحب بيانها الذي تضمن تحميلا للمقاومة جزءا من المسؤولية.

وأكدت المبادرة الوطنية أن الحركة الصهيونية و الاحتلال الإسرائيلي و داعميه و في مقدمتهم الولايات المتحدة هم من يتحملون وحدهم المسؤولية التاريخية و الأخلاقية و السياسية عن كل المجازر التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني منذ عام ١٩٤٨ و حتى اليوم ولا يجوز بأي حال لشعب مناضل من أجل الحرية أن يعفي أعداءه و من يمارسون الاستعمار الاستيطاني الإحلالي ضده من أي جزء من المسؤولية عن جرائمهم.