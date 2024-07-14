الجبهة الشعبية: تحميل المسؤولية للمقاومة عن استمرار المجازر يبرر للاحتلال جرائمه ويساوي بين الضحية والقاتل

وطن: اكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،أن تحميل المسؤولية للمقاومة عن استمرار المجازر يبرر للاحتلال جرائمه ويساوي بين الضحية والقاتل.

وطالبت الجبهة في بيان وصل لـوطن نسخة عنه، الأصوات (الفلسطينية) المشبوهة بالكف عن تقديم الهدايا المجانية للاحتلال والتحالف معه ضد شعبنا.

ودعت الجبهة الجماهير إلى التحرك الجاد على كل المستويات لنصرة شعبنا في غزة والضفة، وطالبت كل القوى الفاعلة أن تعيد النظر في حساباتها حتى تحمي نفسها وأطفالها ومستقبل أجيالها من نيران المحرقة الصهيونية".

وأكد البيان أن هذه المجزرة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة المجازر التي ينفذها الاحتلال منذ أكثر من تسعة أشهر، بدعم ومساندة أمريكية، بينما يقف العالم عاجزًا عن الدفاع عن إنسانيته.

وكانت الرئاسة اصدرت بيان اعتبرت فيه ان حركة حماس بتهربها من الوحدة الوطنية، وتقديم الذرائع المجانية لدولة الاحتلال شريكاً في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة للمزيد اضغط هنا.

صورة البيان كما وصل لوطن: