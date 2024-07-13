طوفان الأقصى" في اليوم الـ282.. الاحتلال يرتكب مجزرة في مواصي خانيونس وعدد الشهداء تجاور الـ38 الفا

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ282، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين قرب مفترق النّص في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، حيث خلّفت هذه المجزرة المروّعة أكثر من 350 شهيداً وجريحاً حتى الآن، في حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة في غزة.

واعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38,443 شهيدا و88,481 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ282: