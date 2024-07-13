"معاريف": جيش الاحتلال قصف مواصي خان يونس بقنابل "JDAM" أميركية الصنع

وطن: أكدت صحيفة "معاريف" العبرية أنّ القنابل التي ألقاها الاحتلال على المدنيين والنازحين في المجزرة التي ارتكبها في مواصي خان يونس في قنابل أميركية.

وأوضحت الصحيفة أنّ هذه القنابل هي من نوع "JDAM" المتطورة الفتاكة، وهي دقيقة للغاية، موجّهة بالليزر و/أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتعتمد على الذكاء الاصناعي وتكنولوجيا استشعار متقدمة مصنّعة في الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وبحسب إذاعة "جيش" الاحتلال، فإنّ سلاح الجو التابع للاحتلال ألقى 8 قنابل من نوع "JDAM" خلال ارتكابه المجزرة التي أدت إلى استشهاد وجرح نحو 390 شخصًا.

في السياق نفسه، نقلت "معاريف" عن مدير شركة "أسغارد" التابعة لجيش الاحتلال للتكنولوجيا العسكرية، روتيم مي تال، تأكيده أنّ هذه القنابل، التي تُعرف باسم "البرد الثقيل"، كانت "في صلب الخلافات مع الإدارة الأميركية".

وأشار مي تال في حديثه إلى الصحيفة أنّ هذه القنابل "كانت سبب الخلاف في معضلة المساعدات الأميركية قبل بضعة أشهر".

وكان "جيش" الاحتلال ارتكب مجزرةً استهدف فيها المدنيين والنازحين في مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، السبت، في اليوم الـ281 من حرب الإبادة المستمرة ضدّ الفلسطينيين في القطاع.

وفي محاولة لحرف الأنظار عن المجزرة التي ارتكبها، تحدّث الاحتلال عن محاولة اغتيال القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسّام، محمد الضيف.

لكن الاحتلال تراجع لاحقاً عن ادعاءاته، حيث أعلن "الجيش" عدم التأكد من الاغتيال، بينما أكد مصدر موثوق به للميادين أنّ محمد الضيف بخير، مشدداً على أنّ ادّعاءات الاحتلال بشأن إصابته لا أساس لها من الصحة.

وتُضاف هذه المجزرة إلى آلاف المجازر الأخرى التي ارتكبها الاحتلال منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، والتي تمت عبر أسلحة أميركية.

وعلى الرغم من ورود تقارير إعلامية بشأن خلافات بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، تتعلق بالأسلحة الأميركية المقدّمة إلى الاحتلال، فإنّ واشنطن عمدت إلى إمداد الاحتلال بالأسلحة وبكميات كبيرة جداً.

ويأتي ذلك بالتوازي مع زعم الولايات المتحدة "حرصها على المدنيين في قطاع غزة، وحثّها "إسرائيل" على تقليل أعداد الضحايا المدنيين"، مع تدهور صورتها داخلياً وخارجياً، نظراً للدور المحوري الذي تؤديه في استمرار الحرب وعدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.



المصدر: الميادين