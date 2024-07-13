الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تتابع وتدعو للتحقيق في مقتل الطفل أحمد البالي في جنين

وطن:تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مقتل الطفل أحمد محمد عبد اللطيف البالي، البالغ من العمر 17 عاماً، والذي لقي حتفه خلال الأحداث التي وقعت في مدينة جنين يوم 13 يوليو 2024، عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

وطالبت الهيئة في بيان لها وصل وطن نسخة عنه، الجهات المختصة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الحادثة ونشر نتائج التحقيق، يجب أن تكون لجنة التحقيق مستقلة وشفافة لضمان تحقيق العدالة، وفتح تحقيق جنائي من قبل الجهات القضائية المختصةوتقديم كل من يثبت مخالفته لأحكام القانون وقواعد إطلاق النار للمساءلة أمام القضاء المختص، وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق داخلية.

وأكدت الهيئة على أهمية احترام حقوق الإنسان والقوانين المحلية والدولية في جميع العمليات الأمنية، داعية إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

نص البيان كاملا كما وصل لوطن:

بيان صحفي حول مقتل المواطن أحمد محمد البالي

13/7/2024

24/2024

بيان صحفي حول

مقتل المواطن أحمد محمد البالي

تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق بالغ مقتل الطفل أحمد محمد عبد اللطيف البالي (17 عاما) خلال الأحداث التي وقعت في مدينة جنين بتاريخ 1372024، عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، حيث قامت قوة أمنية بداخل مصفحات بمحاصرة مستشفى ابن سينا بمدينة جنين واقتحم عدد كبير من أفرادها مرافق المستشفى، وخلال ذلك وقع خارج المستشفى اشتباك مسلح بين عناصر الأمن ومسلحين مجهولين، ما أدى الى إصابة الطفل أحمد محمد عبد اللطيف البالي برصاصة في الصدر أدت لمقتله، وذلك خلال قيامه بعمله لتوصيل طلبية طعام لأحد موظفي المستشفى ويرتدي زي المطعم، كما تضررت واجهات المستشفى والمركبات في محيطه إضافة إلى اثارة حالة هلع كبيرة بين الموظفين والمواطنين.

تطالب الهيئة الجهات المختصة بضرورة:

1- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الحادثة ونشر نتائج التحقيق التي تتوصل اليها.

2- فتح تحقيق جنائي من قبل الجهات القضائية المختصة وتقديم كل من يثبت مخالفته لأحكام القانون وقواعد إطلاق النار للمساءلة امام القضاء المختص، وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق داخلية.

3- التزام أجهزة انفاذ القانون بقواعد إطلاق النار واستخدامه وبإجراءات القبض التي نص عليها القانون.

4- ضرورة توفير الحماية الكاملة لمباني المستشفيات وعدم اقتحام مرافقها الا وفقا لأحكام القانون الفلسطيني.