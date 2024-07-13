حزب الشعب الفلسطيني: ندعو الرئيس إلى سحب التصريحات المنسوبة للرئاسة، واسرائيل وأمريكا وحدهما يتحملان المسؤولة عن استمرار الابادة الجماعية في غزة والضفة

وطن: جدد حزب الشعب الفلسطيني إدانته الكاملة لاستمرار جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة؛ وآخرها جرائم مواصي خانيونس والشاطىء وتل الهوى والشجاعية، بالإضافة الى جرائمه المتواصلة في الضفة.

واستهجن حزب الشعب الفلسطيني الخلط في المسؤوليات الذي تضمنته التصريحات التي نسبت للرئاسة الفلسطينية بهذا الخصوص؛ ودعا الحزب الرئاسة إلى سحبها؛ مؤكداً أن المسؤول الوحيد عن استمرار الإبادة الجماعية ضد شعبنا هو الاحتلال الإسرائيلي الفاشي وشريكته الولايات المتحدة الأمريكية، وان آية خلافات فلسطينية سابقة على هذه الجرائم هي في حكم الماضي؛ وان الأمر الوحيد المطلوب اليوم هو الوحدة في مواجهة التصفية المستمرة ضد شعبنا.

كما يجدد الحزب دعوته لعقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمناقشة التداعيات الناتجة عن المجازر التي ارتكبت يوم السبت في غزة وخانيونس.

حزب الشعب الفلسطيني

١٣/٧/٢٠٢٤