الرئاسة تدين مذبحة خان يونس وتحمّل الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية

وطن: أدانت الرئاسة المذبحة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس بقطاع غزة، والتي أدت الى استشهاد المئات من الأطفال والنساء والرجال من أبناء شعبنا في القطاع.

وحملت الرئاسة في بيانها حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه المذبحة، وكذلك الإدارة الأميركية التي توفر كل أنواع الدعم للاحتلال وجرائمه.

وأشار البيان إلى أن هذه المذبحة هي جزء من سلسلة المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرة أنها تمثل جرائم حرب مكتملة الأركان وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ورغم إدراك الرئاسة أن دولة الاحتلال لا تحتاج إلى مبررات لتنفيذ جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، إلا أنها تستغل أية ذريعة لتبرير هذه الجرائم بحجة الدفاع عن النفس، مما يجعل أية جهة تقدم الذرائع للاحتلال شريكاً في تحمل المسؤولية عن المعاناة والنكبات التي تلحق بالشعب الفلسطيني.

ودعت الرئاسة حركة حماس إلى تغليب المصالح الوطنية العليا ونزع الذرائع من يد الاحتلال بغية وقف هذه المذبحة المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى التحرك العملي لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنقاذ المدنيين الأبرياء من ويلات العدوان "الإسرائيلي".