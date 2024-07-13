منظمة إنقاذ الطفولة: أكثر من 20 ألف طفل مفقود في غزة

وطن: قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني مفقودون في غزة جراء الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على الأحياء المدنية في القطاع والنزوح المتكرر للأسر بين شمالي غزة وجنوبها.

ونقلت المنظمة الدولية التي يوجد مقرها بالعاصمة البريطانية لندن عن الأمهات والآباء الفلسطينيين الذين فقدوا أبناءهم في الحرب أنهم “متمسكون بالأمل، وهو كل ما تبقى لهم حتى الآن من أجل الالتقاء بأطفالهم الذين ضاعوا خلال الحرب”.

وأضافت المنظمة “نحتاج إلى وقف إطلاق النار لرؤية الحقيقة والبدء في البحث عن العدالة والسلام”.

وكانت المنظمة الدولية قد أعلنت، الشهر الماضي، أن نحو 21 ألف طفل بقطاع غزة ما زالوا تحت الأنقاض أو اعتُقلوا أو دُفنوا في مقابر مجهولة أو جماعية.

وأشارت المنظمة إلى أن نحو 17 ألف طفل انفصلوا عن أسرهم أو فُقدوا في غزة، ونحو 4 آلاف طفل ما زالوا تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية أو مجهولة.

كما لفتت إلى أن جثث الذين دُفنوا تحت الأنقاض أو احترقوا حتى الموت في الخيام خلال الهجمات الإسرائيلية بات من الصعب التعرف عليها.

وأكدت المنظمة اعتقال عدد غير معروف من الأطفال، وأشارت إلى احتمال إخراجهم من قطاع غزة.

وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والرضع.

المصدر : الجزيرة مباشر